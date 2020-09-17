Kastamonu'da maske takmayan 23 kişiye 20 bin 700 lira ceza kesildi - Son Dakika

Kastamonu'da maske takmayan 23 kişiye 20 bin 700 lira ceza kesildi

Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, maske takmadığı belirlenen 23 kişiye 20 bin 700 lira ceza uygulandı.

Kastamonu'da maske takmayan 23 kişiye 20 bin 700 lira ceza kesildi, System.String[]

Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, maske takmadığı belirlenen 23 kişiye 20 bin 700 lira ceza uygulandı.

Son bir haftada iki ilçede İçişleri Bakanlığının talimatları kapsamında ekiplerin denetimleri artırıldı. Halkın yoğun bulunduğu alanlarda sıklaştırılan denetimler çerçevesinde son bir haftada Abana'da 5, Bozkurt'ta ise 18 vatandaşa maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza yazıldı.

Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyaran ekipler, denetimlerin artarak sürdürüleceğini belirtti.

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, son günlerde artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı ekiplerin sahada özveriyle çalıştığını söyledi.

Denetimlerde maske, mesafe ve temizlik konularına önem verildiğini anlatan Seyhan, "Ekiplerimiz, koronavirüsle mücadelemizin başarıya ulaşması için canla başla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Tüm bu çalışmalar halkımızın sağlığı için. Bu konuda vatandaşlarımızdan özellikle kontrollü sosyal hayatın vazgeçilmez üçlüsü maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu, Seyhan, Abana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da maske takmayan 23 kişiye 20 bin 700 lira ceza kesildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü mankenden Trump hakkında bomba taciz iddiası: Dilini boğazıma soktu Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka "Helal mi? Değil mi?" tartışmaları sonrası Nutella Türkiye'den açıklama geldi: Ürünlerimiz helal sertifikalıdır Nişanlısını ve annesini öldüren şahıs, aynı tüfekle intihar etti Komşusunu dövdüğü için ifade vermeye giden Halil Sezai'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi arkadaşının başında bekledi
Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi         
15:37
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
12 katlı binadaki bomba süsü verilen düzenek, çocukların proje ödevi çıktı 12 katlı binadaki bomba süsü verilen düzenek, çocukların proje ödevi çıktı         
14:49
Koronavirüs testi pozitif çıkan Hint milletvekili çamur banyosu yaparak bağışıklığı güçlendirdiğini iddia etti Koronavirüs testi pozitif çıkan Hint milletvekili çamur banyosu yaparak bağışıklığı güçlendirdiğini iddia etti         
14:40
Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago'yu 30 milyon euroya transfer etti Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago'yu 30 milyon euroya transfer etti         
14:21
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Komşusunu dövdüğü için ifade vermeye giden Halil Sezai'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti Komşusunu dövdüğü için ifade vermeye giden Halil Sezai'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti         
13:06
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi arkadaşının başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi arkadaşının başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Türkiye yılın ilk 8 ayında bal ihracatından 16,5 milyon dolar kazandı Türkiye yılın ilk 8 ayında bal ihracatından 16,5 milyon dolar kazandı         
11:03
Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu         
10:56
Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silemedi         
10:09
Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var         
09:49
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 15:54:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da maske takmayan 23 kişiye 20 bin 700 lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei