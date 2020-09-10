Kastamonu'da maske takmayan 5 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan kişilere idari para cezası kesildi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, aracıyla Plevne Caddesi üzerinden geçerken, maske takmayan iki kişiyi gördü. Çakır'ın emniyeti arayarak talimat vermesi üzerine bölgede denetimleri sıklaştıran polisler, maske takmayan 5 kişiye 4 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.

Bölgede denetimler sıklaştırıldı.

Öte yandan Jandarma tarafından şehir giriş ve çıkışlarında Kovid-19 ile ilgili tedbirler artırıldı.