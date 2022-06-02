Kastamonu'da Mayıs ayında denetlenen araçlara 4 milyon TL ceza uygulandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Mayıs ayında denetlenen araçlara 4 milyon TL ceza uygulandı

02.06.2022 12:36
Kastamonu'da Mayıs ayında denetlenen araçlara 4 milyon TL ceza uygulandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, polis sorumluluk sahasında Mayıs ayı içerisinde denetledikleri araçlara toplamda 4 milyon 75 bin 371 TL ceza uygulandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, polis sorumluluk sahasında Mayıs ayı içerisinde denetledikleri araçlara toplamda 4 milyon 75 bin 371 TL ceza uygulandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, polis sorumluluk bölgesine ait Mayıs ayı trafik verilerini yayımlandı. Kaza yeri baz alınarak açıklanan verilere göre, Kastamonu'da il genelinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarının sayısı 82, yaralanmalı trafik kazalarının sayısı 65, ölümlü kazaların sayısı da 2 olmak üzere toplamda 149 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen bu kazalarda yaralı sayısı 92, ölü sayısı ise 2 oldu.

Ayrıca trafik ekiplerince 35 bin 283 araç denetlendi. Bu denetimler sonucunda 6 bin 959 araca cezai işlem yapıldı. Bu işlem karşılığında sürücülere ve araçlara 4 milyon 75 bin 371 TL ceza uygulandı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Mayıs ayında denetlenen araçlara 4 milyon TL ceza uygulandı - Son Dakika


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