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Kastamonu'da mermer ocaklarında izinsiz kullanılan patlayıcı bulundu - Son Dakika

Kastamonu'da mermer ocaklarında izinsiz kullanılan patlayıcı bulundu

14.12.2021 09:48
Kastamonu'da mermer ocaklarında izinsiz kullanılan patlayıcı bulundu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 3 mermer ocağına izinsiz kullanılan patlayıcı madde operasyonu düzenlendi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 3 mermer ocağına izinsiz kullanılan patlayıcı madde operasyonu düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde ve Bomba Arama İmha Timi ekipleri, izinsiz patlayıcı madde bulundurduğu tespit edilen 3 mermer ocağında arama yaptı.

Bomba tespit köpeği de kullanılan aramada 129 kilogram sodyum klorat, 106 metre uzunluğunda kablo ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili mermer ocaklarının sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Patlayıcı, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da mermer ocaklarında izinsiz kullanılan patlayıcı bulundu - Son Dakika


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