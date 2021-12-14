Kastamonu'da mermer ocaklarında izinsiz kullanılan patlayıcı bulundu - Son Dakika

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 3 mermer ocağına izinsiz kullanılan patlayıcı madde operasyonu düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde ve Bomba Arama İmha Timi ekipleri, izinsiz patlayıcı madde bulundurduğu tespit edilen 3 mermer ocağında arama yaptı.
Bomba tespit köpeği de kullanılan aramada 129 kilogram sodyum klorat, 106 metre uzunluğunda kablo ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili mermer ocaklarının sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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