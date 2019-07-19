Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da mevlit yemeğinden 50 kişi zehirlendi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kastamonu'da mevlit yemeğinden 50 kişi zehirlendi

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde mevlit yemeğinden 50 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da mevlit yemeğinden 50 kişi zehirlendi, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde mevlit yemeğinden 50 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Yoğunoluk köyünde gerçekleşen mevlitte yemek yiyenler bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle Taşköprü Devlet Hastanesine müracaat etti. Burada yapılan müdahalede yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edilen 50 kişi Taşköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yapılan açıklamada hastaneye sevk edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU
Kastamonu, Yoğunoluk, Taşköprü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan" Günlerdir haber alınamayan kadının evinde satırla öldürüldüğü tespit edildi Sahte aileden akılalmaz vurgun! "Dünya evine gireceğiz" deyip 2 milyon TL dolandırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 23:03:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da mevlit yemeğinden 50 kişi zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]