Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da mevsimin renkleri büyülüyor
Son Dakika Güncel Kastamonu'da mevsimin renkleri büyülüyor - Son Dakika

Kastamonu'da mevsimin renkleri büyülüyor

6 saat önce

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu'da mevsimin renkleri büyülüyor, System.String[]

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından beyaz örtünün sonbahar renkleriyle bütünleşmesi, seyrine doyum olmayan güzellikler oluşturdu.


Göynük ve Yaralıgöz dağlarının eteklerindeki köylerde sonbaharda oluşan sarı, yeşil ve kırmızı tonlara, karın beyazı da eklendi.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgeyi Anadolu Ajansı ekibi drone ile görüntüledi.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'ın eteklerinde sonbahar bir başka güzel!
Kastamonu pastırmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü: Daha iyi Iraklı aile, kendilerinden habersiz evden para alan çocuklarının ellerini dağladı Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:11:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da mevsimin renkleri büyülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]