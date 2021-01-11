Kastamonu'da meydana gelen 562 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kastamonu'da meydana gelen 562 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

11.01.2021 17:03
Kastamonu'da meydana gelen 562 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Kastamonu'da 2020 yılı içerisinde meydana gelen 562 trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kastamonu'da 2020 yılı içerisinde meydana gelen 562 trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerin 2020 yılına ait verileri açıklandı. Buna göre Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 2020 yılı içerisinde 83 bin 770 araç denetlendi. Bu denetmelerde 479 araç trafikten men edilip, 381 sürücünün çeşitli maddelerden sürücü belgelerine el konuldu, 23 bin 894 araç ve sürücüsüne de idari para cezası uygulandı. İl merkezinde 2020 yılı içerisinde meydana gelen 562 trafik kazasında ise 288 kişi yaralanırken, 2 kişi de hayatını kaybetti. - KASTAMONU

Kastamonu'da meydana gelen 562 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da meydana gelen 562 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da meydana gelen 562 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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