Selde zarar gören araçların temizlik ve tamirleri yapılmaya devam ediyor - Son Dakika
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Selde zarar gören araçların temizlik ve tamirleri yapılmaya devam ediyor

06.09.2022 11:58
Selde zarar gören araçların temizlik ve tamirleri yapılmaya devam ediyor

Kastamonu'da meydana gelen şiddetli sağanak, dolu ve fırtına sonrasında yaşanan sel sebebiyle arızalanan araçların temizlik ve tamirleri devam ediyor.

Kastamonu'da meydana gelen şiddetli sağanak, dolu ve fırtına sonrasında yaşanan sel sebebiyle arızalanan araçların temizlik ve tamirleri devam ediyor.

Kastamonu'da 3 Eylül Cumartesi günü meydana gelen şiddetli sağanak yağış, dolu ve fırtınada 400'den fazla bodrum ve giriş katlarda bulunan iş yeri, ev, kapalı otopark ile depoları su bastı. Yaşanan sel sebebiyle Kastamonu Belediyesi ekipleri, bir yandan temizlik çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da hasar gören yerlerde onarım çalışmalarını devam ettiriyor.

Yaşanan sel sebebiyle yolda ve otoparklarda arıza yapan araçların da tamir, onarım ve temizlik çalışmaları sürüyor. Kastamonu'da sel sebebiyle arıza yapan ya da temizlenmesi gereken araçlar, sanayi siteleri ve yıkamacıların yolunu tuttu.

Kastamonu'da Oto Ekspertiz Uzmanı Emre Ekinci, selde zarar gören araçların temizlenmesi için yoğun ilginin olduğunu belirterek, "Koltukların, taban halısının, kapı döşemelerinin sökümü iç kısımların oksit ve küflenmeye neden olmayacak sıvılar ile temizlenmesini yapıyoruz. Alt taban keçelerinin yenilenmesini sağlıyoruz. Sel suyundan dolayı, temizlense de gitmeyen kötü kokuyu temizlemesi için hazırlanan özel ürünlerin uygulamasını yapıyoruz. Vakum ile tüm suyun aracın içinden arındırılması ve ısıtıcılar ile kurutulmasını sağlıyoruz. Sel suyu araç içinde kalması sonucu araçta çürümeye neden olduğu için ne kadar erken arındırılırsa o kadar az zarar verir. Bu yüzden selden zarar gören araç sahiplerini vakit kaybetmeksizin bu işlemleri yaptırmaya davet ediyoruz, gecikmeleri durumunda araçlarında kalıcı hasarlar oluşabilir, çürüme ya da içerisinde kötü kokular kalabilir" dedi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Fırtına, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selde zarar gören araçların temizlik ve tamirleri yapılmaya devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selde zarar gören araçların temizlik ve tamirleri yapılmaya devam ediyor - Son Dakika
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