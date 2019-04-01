Kastamonu'da, MHP'li Galip Vidinlioğlu Başkan Seçildi

Kastamonu'da, MHP'li Galip Vidinlioğlu başkan seçildiGürkan YILMAZKASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP'nin adayı Galip Vidinlioğlu, belediye başkanı oldu.

Kastamonu'da, MHP'li Galip Vidinlioğlu başkan seçildi



Gürkan YILMAZKASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP'nin adayı Galip Vidinlioğlu, belediye başkanı oldu.



AK Parti'den Mahalli İdareler Genel Seçimleri için mevcut belediye başkanı Tahsin Babaş'ın yeniden aday gösterildiği Kastamonu'da, kesin olmayan sonuçlara göre, MHP'li Galip Vidinlioğlu kazandı. Göz doktoru olan, evli ve 2 çocuk babası Vidinlioğlu, oyların çoğunu alarak, belediye başkanı seçildi.



GALİP VİDİNLİOĞLU KİMDİR



Galip Vidinlioğlu, 8 Mart 1967 tarihinde, Kastamonu Taşköprü'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Taşköprü'de tamamlayan Vidinlioğlu, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1991'de yükseköğrenimini burada tamamladı. 1994- 1997 yıllarında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Göz Kliniği'nde çalışan Vidinlioğlu, daha sonra Kastamonu Devlet Hastanesi Göz Kliniği'nde çalıştı. Galip Vidinlioğlu, kentte daha sonra kendi kliniğini açtı.



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