Mıcıra kapılan otomobil şarampolde takla attı: 1 ölü - Son Dakika
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Mıcıra kapılan otomobil şarampolde takla attı: 1 ölü

05.08.2022 12:19
Mıcıra kapılan otomobil şarampolde takla attı: 1 ölü

Kastamonu'da mıcıra kapılarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü.

Kastamonu'da mıcıra kapılarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü.

Kaza, Kastamonu- İhsangazi karayolu Karaçomak Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Reşit Olağ idaresindeki otomobil, yola serilen mıcır sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Reşit Olağ, ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Olağ, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Olağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

YORUMLAR
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KASTAMONU - Boynu kesilen atını damara yerleştirdiği bahçe hortumuyla kurtardı KASTAMONU - Boynu kesilen atını damara yerleştirdiği bahçe hortumuyla kurtardı Boynu kesilen atını damara yerleştirdiği bahçe hortumuyla kurtardı Boynu kesilen atını damara yerleştirdiği bahçe hortumuyla kurtardı
Kaynak: İHA

Mehmet Reşit, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mıcıra kapılan otomobil şarampolde takla attı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mıcıra kapılan otomobil şarampolde takla attı: 1 ölü - Son Dakika
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