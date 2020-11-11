Kastamonu'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kastamonu'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği düzenlendi

11.11.2020 16:03
Kastamonu'da

Kastamonu'nun Abana, Taşköprü ve Bozkurt ilçelerinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Abana, Taşköprü ve Bozkurt ilçelerinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Abana Akçam köyü sınırındaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda "Bugün Fidan Yarın Nefes" sloganıyla Orman İşletme Şefliğinin koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Sözgen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu, kurum müdürleri ve muhtarlar fidanları toprakla buluşturdu.

Kaymakam Seyhan, AA muhabirine, ülkece büyük bir heyecanla idrak edilen güne Abana'dan destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bölgede önemli bir ürün olan kestanenin varlığının artırılması için kestane dikildiğini anlatan Seyhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ülke çapında 'Geleceğe nefes' sloganıyla gerçekleştirdiği kampanyaya destek verdik. İnşallah diktiğimiz fidanlar ile geleceğe nefes olacağız." dedi.

Seyhan, çalışmalarından dolayı Orman İşletme Şefliği ekiplerine teşekkür etti.

Bozkurt

Bozkurt ilçesi Bayramgazi köyü rehabilitasyon sahasında "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bozkurt Orman İşletme Müdürü Mehmet Aktaş, fidan dikim alanında yaptığı konuşmada, rehabilitasyon sahasının derin topraklı kısımlarına kestane ve ceviz, sığ ve kayalık kısımlarında ise karaçam fidanı olmak üzere 800 fidan dikildiği söyledi.

Etkinliğe Kaymakam Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Muammer Yanık, AK Parti İlçe Başkanı Murat Gürsoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Taşköprü

Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 1345 fidan dağıtıldı.

"Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla vatandaşların kendileri dikmesi için Cumhuriyet Meydanı'nda bin badem, 200 ceviz, 110 ladin ve 35 sedir fidanı dağıtıldı.

Kastamonu, Taşköprü, Abana, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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