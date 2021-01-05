Kastamonu'da minibüs devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da minibüs devrildi: 4 yaralı

05.01.2021 21:33
Kastamonu'da minibüs devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasından 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasından 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arif Parmak (40) yönetimindeki 61 KZ 496 plakalı minibüs, Çaykapı köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki Erhan (32) ve Ergün Parmak (37), Mustafa Tarakcı (58) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu kısa süre ulaşıma kapandı. Çalışma sonucu temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.

Kastamonu, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da minibüs devrildi: 4 yaralı - Son Dakika


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