Kastamonu'da minibüs devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasından 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arif Parmak (40) yönetimindeki 61 KZ 496 plakalı minibüs, Çaykapı köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile minibüsteki Erhan (32) ve Ergün Parmak (37), Mustafa Tarakcı (58) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu kısa süre ulaşıma kapandı. Çalışma sonucu temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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