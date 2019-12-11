Kastamonu'da minibüs ve TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da minibüs ve TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da minibüs ve TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

KASTAMONU'da, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da minibüs ve TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı, System.String[]

KASTAMONU'da, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu- İnebolu arasındaki yolun Seydiler ilçesi Yayla mevkiinde meydana geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ve buzlanma meydana gelen yolda İnebolu yönüne giden Cafer Kızıldağ yönetimindeki 37 SE 563 plakalı çakıl yüklü TIR, karşı yönden gelen Salih Emik'in kullandığı 37 BF 334 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR, devrildi. Minibüs ise hurda yığınına döndü.

Minibüs sürücüsü Salih Emik ile yanında bulunan Saliha Genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste ağır yaralanan Ahmet Genç (9) de kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Minibüste bulunan Kerim Emik ve TIR sürücüsü Cafer Karadağ, hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:42 Kaynak: DHA
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