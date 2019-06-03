Kastamonu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
47 dakika önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakamlık Kavşağında motosiklet ile otomobil çarpıştı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:10 Kaynak: İHA
'nun Tosya
ilçesinde Kaymakamlık
Kavşağında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde Kaymakamlık Kavşağında E.Ç. idaresindeki motosiklet ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 37 KL 710 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.Ç. yaralandı. Yaralı E.Ç, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU
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