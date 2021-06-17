Kastamonu'da motosiklet koltuğuna gizlenmiş 87 uyuşturucu hap yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da motosiklet koltuğuna gizlenmiş 87 uyuşturucu hap yakalandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan plakasız motosikletin koltuğunun altına gizlenmiş 87 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan plakasız motosikletin koltuğunun altına gizlenmiş 87 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca Cide'de uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda seyir halindeki plakasız motosiklet durduruldu. Motosiklette yapılan aramada koltuk altına gizlenmiş 87 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili motosikletteki B.S. ve Ç.S. gözaltına alındı.

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