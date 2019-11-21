Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da motosiklet sürücüsünün feci ölümü
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Kastamonu'da motosiklet sürücüsünün feci ölümü

6 saat önce

Kastamonu'da motosiklet sürücüsünün feci ölümü Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1yaralı -Motosiklet sürücü metrelerce savrulduKASTAMONU - Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kastamonu'da motosiklet sürücüsünün feci ölümü

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1yaralı

-Motosiklet sürücü metrelerce savruldu

KASTAMONU - Kastamonu- İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde Umut Herkil idaresindeki 37 DH 217 plakalı otomobil ile Eyüp Dağlıoğlu yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada motosiklet yaklaşık 30 metre savruldu. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Eyüp Dağlıoğlu ile diğer sürücü Umut Herkil, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 65 yaşındaki Eyüp Dağlıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dağlıoğlu'nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza sonrasında jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kastamonu'da motosiklet sürücüsünün feci ölümü

Motosiklet, Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:47 Kaynak: İHA
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