Kastamonu'da muhtarlara KADES uygulaması anlatıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde muhtarlara Kadın Acil Destek uygulaması tanıtıldı.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması (KADES) köy ve mahalle muhtarlarına anlatıldı. Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, İnebolu İlçe Emniyet Müdürü Ali Güneş'in katılımı ile İlçe Emniyet Müdür Müdürlüğü komiseri Zafer Efe tarafından KADES projesi tanıtıldı.

Yapılan bilgilendirmede, İnebolu'da 2020 yılında KADES uygulamasından 36,2021 yılında ise 15 ihbarının alındığını ve uygulama sayesinde 1 şahıs hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi. - KASTAMONU