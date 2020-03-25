Kastamonu'da muhtarlara koronavirüse karşı maske dağıtıldı - Son Dakika

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında muhtarlara maske dağıtıldı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği tarafından dernek üyesi muhtarlara maske verildi.

Dernek Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sürecinde muhtarlara da önemli görevler düştüğünü söyledi.

Muhtarların devamlı sokakta olduğuna işaret eden Yapıcıoğlu, "Halkın içinde olduğumuz için muhtarlarımızı bu virüsten nasıl koruruz düşüncesiyle hareket ettik. Muhtarlarımıza birer kutu maske dağıtımı yaptık." dedi.

Mücadelenin çok önemli olduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, "Bu mücadelenin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Devletimizden gelecek, bize verilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Vatandaşlarımızı da bu konuda tedbiri elden bırakmamaya davet ediyoruz." diye konuştu.