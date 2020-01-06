Kastamonu'da nakliyecilerden taşımacılıkla ilgili uygulamalara tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da nakliyecilerden taşımacılıkla ilgili uygulamalara tepki - Son Dakika

Kastamonu'da nakliyecilerden taşımacılıkla ilgili uygulamalara tepki

6 saat önce

S.S. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (TAŞIKO) üyeleri dijital takograf uygulamasını protesto etti.

Kastamonu'da nakliyecilerden taşımacılıkla ilgili uygulamalara tepki, System.String[]

S.S. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (TAŞIKO) üyeleri dijital takograf uygulamasını protesto etti.

TAŞIKO Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, Kamyon ve TIR Garajı'nda düzenlenen basın açıklamasında, nakliyecilere yönelik uygulamaların sektörün ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermediği söyledi.

Kara yolu taşımacılığının zarar gördüğünü iddia eden Sarıahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllardan beri analog takograftan sayısal takografa, sayısal takograftan mekanik takografa, mekanik takograftan dijital akıllı takografa geçiş süreçleri maalesef sektörümüze dayatılmıştır. Her geçişte bir takograf yaklaşık 3 bin lira civarında bir maliyet gerektirir ve bunun çoğunluğu da ithaldir. Araçlarımızda bulunan akıllı takografın kaydettiği veriler neticesinde ilk 4 buçuk saatte aracın kontak kapatarak 45 dakika mola verilmesi ikinci 4 buçuk saatten sonra 12 saat dinlenmemiz gerekmektedir. Aracımızı dinlenme tesisine çekelim ama 12 saat dinlenme tesisinde bekletecek bir mekan var mı? Bunun alt yapısı yok."

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:42 Kaynak: AA
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