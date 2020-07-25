Kastamonu'da nişanlı çifti kaza ayırdı - Son Dakika

KASTAMONU'da kontrolden çıkarak takla otomobilin sürücüsü Cahit Kaya (36) öldü, yanında bulunan nişanlısı ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu- İhsangazi karayolunda meydana geldi. Kastamonu yönüne giden Cahit Kaya yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Cahit Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan nişanlısı İlknur Kökcü ise yaralandı. Kökcü, çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çiftin 2 ay önce nişanlandığı öğrenildi.