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Kastamonu'da Ocak ayında 156 sosyal medya hesabına işlem yapıldı - Son Dakika

Kastamonu'da Ocak ayında 156 sosyal medya hesabına işlem yapıldı

08.02.2022 17:58
Kastamonu'da Ocak ayında 156 sosyal medya hesabına işlem yapıldı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ocak ayında 156 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ocak ayında 156 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (SİBER), sosyal medya hesaplarını takip etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Ocak ayı içerisinde SİBER ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 156 adet sosyal medya hesabı tespit edildi.

Belirlenen sosyal medya hesaplarının sahipleri hakkında ilgili işlemler başlatılırken, ayrıca 94 adet "Dijital Materyalin İmaj Alma ve İnceleme İşlemleri" gerçekleştirildiği bildirildi. - KASTAMONU

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Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Medya, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Ocak ayında 156 sosyal medya hesabına işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da Ocak ayında 156 sosyal medya hesabına işlem yapıldı - Son Dakika
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