Kastamonu'da oğlunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi.
Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir apartmanda bıçakla oğlunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kuzeykent Mahallesi Kazıkkarabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda dün S.B. ile oğlu Selçuk B. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, oğlunu, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:55 - Kaynak: AA
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