Kastamonu'da öğrenciler "Haylaz İbişin Maceraları" tiyatro oyununu izledi - Son Dakika
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Kastamonu'da öğrenciler "Haylaz İbişin Maceraları" tiyatro oyununu izledi

22.02.2022 15:31
Kastamonu'da öğrenciler "Haylaz İbişin Maceraları" tiyatro oyununu izledi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Haylaz İbişin Maceraları" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Haylaz İbişin Maceraları" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Belediye Başkanlığı ve Araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Araç Kültür Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda sahnelenen tiyatro oyununda, tiyatro ve dizi oyuncusu Alparslan Özmol başrolde yer aldı.

Oyunu, Ahmet Yesevi İlkokulu ve Şehit Ünsal Aksoy Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileriyle Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ferit Güneş de izledi.

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Kastamonu, Hisarcık, Tragger, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da öğrenciler 'Haylaz İbişin Maceraları' tiyatro oyununu izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da öğrenciler "Haylaz İbişin Maceraları" tiyatro oyununu izledi - Son Dakika
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