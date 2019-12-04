Kastamonu'da öğretmenler, öğrencileri için okulu rengarenk boyadı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki anaokulunun öğretmenleri, öğrencileri için okul duvarlarını rengarenk boyadı.

Çatalzeytin Anaokulu Müdürü Filiz Sulamacı, okul öncesi öğretmenleri Gülşah Büyükoral, Gülsevcan Kaya ve Merve Betül Saklan, ara tatilde boş zamanlarını, öğrencileri için okulu boyayarak değerlendirdi.

Sulamacı, AA muhabirine, Kastamonu'nun en uzak ilçelerinden birinde görev yaptıklarını söyledi.

Bu dönemin ilk ara tatilini verimli değerlendirmek istediklerini dile getiren Sulamacı, "Ara tatilde öğretmenlerimizle seminerlere katıldık, geri kalan zamanlarda okulumuzu güzelleştirmek için çalışma yaptık. Okulu, öğrencilerimizin daha fazla ilgisini çekecek hale getirmek için kolları sıvadık." dedi.

Öğretmenlerin ellerine fırça ve boyaları alarak çalışmaya başladığını anlatan Sulamacı, "Öğrencilerimizi okula gelirken heyecanlandıracak çizgi film karakterlerinin resimlerini çizdik. Öğrenciler için en güzel renkleri seçip, onların okullarını daha çok seveceği sıcacık bir ortam hazırladık." diye konuştu.

Yapılan çalışmanın öğrencilere sürpriz olduğunu belirten Sulamacı, "Okula geldiklerinde gördükleri tablo karşısında çok şaşırdılar. Yapılan değişikliği ne kadar beğendikleri, gözlerindeki gülümsemeden anlaşılıyordu." ifadelerini kullandı.