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Kastamonu'da okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

20.12.2021 23:02
Kastamonu'da okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tadilata alınan Yatılı Bölge Ortaokulundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tadilata alınan Yatılı Bölge Ortaokulundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Tadilatta olduğu için boş olan okuldan çeşitli araç gereçlerin yanı sıra bazı mutfak malzemelerinin çalındığını fark eden okul idaresi durumu polise bildirdi.

İhbar üzerinde çalışma başlatan Taşköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, okul demirbaşına kayıtlı 75 parça malzeme ele geçirildi.

Kamyonette bulunan S.S, F.K, H.O, C.A.S. ve Ş.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S, F.K. ve H.O. tutuklandı, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

Kastamonu, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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