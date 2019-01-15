Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Okullar Tatil Edildi

Kastamonu'da Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dengi okullar 16 Ocak Çarşamba günü tatil edildi.

Kastamonu'da Okullar Tatil Edildi, System.String[]
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dengi okullar 16 Ocak Çarşamba günü tatil edildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Kastamonu il merkezi ve merkeze bağlı köylerde bulunan tüm okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Bu kapsamda yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde görevli engelli ve hamile devlet memurları 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır." denildi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Kastamonu, Güncel
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