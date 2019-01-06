Kastamonu'da Okullara Kar Tatili
1 saat önce
KASTAMONU'da gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde, yarın için okullar bir gün tatil edildi.
KASTAMONU'da gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde, yarın için okullar bir gün tatil edildi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan, gün boyu etkili olan kar yağışı, beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
yetkilileri, yarın okulların tatil olduğunu açıkladı. Kent merkezi ve bağlı köylerde yarın okulların tatil edildiği belirtildi. - Kastamonu
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:22 Kaynak: DHA
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