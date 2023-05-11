Cansız bedenine ulaşılan 5 aylık bebeğin, bakımsızlıktan hayatını kaybettiği anlaşılınca, anne ve sevgilisi tutuklandı - Son Dakika
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Cansız bedenine ulaşılan 5 aylık bebeğin, bakımsızlıktan hayatını kaybettiği anlaşılınca, anne ve sevgilisi tutuklandı

11.05.2023 11:09

Kastamonu'daki evinde cansız bedenine ulaşılan 5 aylık Esmanur'un, şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan annesi ve sevgilisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Küçük Esmanur'un otopsisindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan öldüğü anlaşıldı.

Önceki gün öğle saatlerinde Kastamonu merkez ilçesi Topçuoğlu Mahallesi Topçuoğlu Çıkmazı Sokak'ta bir evde 5 aylık kız bebeği Esmanur G., yatağında ölü bulundu. 5 aylık bebeğin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri tarafından anne Yasemin G. ile birlikte yaşadığı öğrenilen Cahit H. gözaltına aldı.

Cansız bedeni bulunan 5 aylık bebeğin bakımsızlıktan öldüğü ortaya çıktı! Anne ve sevgilisi tutuklandı

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasemin G. ile Cahit H., Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Yasemin G. ile Cahit H., tutuklandı.

Cansız bedeni bulunan 5 aylık bebeğin bakımsızlıktan öldüğü ortaya çıktı! Anne ve sevgilisi tutuklandı

ÖLÜM NEDENİ, YETERSİZ BESLENME VE BAKIMSIZLIK

Hayatını kaybeden 5 aylık Esmanur G.'nin cenazesi ise otopsi incelemesinin ardından Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde toprağa verildi. Küçük Esmanur'un otopsi incelemesindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan hayatını kaybettiğinin tespit edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cansız bedeni bulunan 5 aylık bebeğin bakımsızlıktan öldüğü ortaya çıktı! Anne ve sevgilisi tutuklandı
Kaynak: İHA
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Kastamonu, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cansız bedenine ulaşılan 5 aylık bebeğin, bakımsızlıktan hayatını kaybettiği anlaşılınca, anne ve sevgilisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cansız bedenine ulaşılan 5 aylık bebeğin, bakımsızlıktan hayatını kaybettiği anlaşılınca, anne ve sevgilisi tutuklandı - Son Dakika
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