Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Ölü Bulunan Kişi Toprağa Verildi

Kastamonu'da Ölü Bulunan Kişi Toprağa Verildi

59 dakika önce

Hanönü ilçesinin Gökbelen köyünde kaybolduktan sonra su oluğunda cesedi bulunan Mehmet Yetgin'in cenazesi toprağa verildi.

Kastamonu'da Ölü Bulunan Kişi Toprağa Verildi, System.String[]
Hanönü ilçesinin Gökbelen köyünde kaybolduktan sonra su oluğunda cesedi bulunan Mehmet Yetgin'in cenazesi toprağa verildi.

Yetgin'in Ankara Ali Tıp Kurumundan alınan cenazesi, Gökbelen köyü Elmacık Mahallesi'nde evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Elmacık Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yetkin'in cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi.

Cenazeye, Yetgin'in yakınlarının yanı sıra Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, köylüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hanönü ilçesine bağlı Gökbelen köyü Elmacık Mahallesi'nde önceki gün kaybolan Yetgin, köye 1 kilometre uzaklıkta hayvanların su içmesi için yapılan su oluğunda ölü bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Hanönü, Güncel
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