Kastamonu'da oluşturulacak Eğitim Tarihi Müzesi ziyaretçilerini geçmişe götürecek - Son Dakika

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, kapatılan köy okullarında bulunan eğitim materyallerinin bir araya getirilmesiyle "Eğitim Tarihi Müzesi" oluşturulması için çalışma yürütülüyor.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, yaz döneminde köylerde artık eğitim verilmeyen okulları ziyaret ederek, müzede kullanılabilecek malzemeleri tespit ediyor.

Tespit çalışmasının tamamlanmasının ardından toplanacak materyaller, ilçe merkezinde kurulacak müzede sergilenecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim müzeleriyle ilgili çalışmasının kendilerine ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Daday'da 60 köy bulunduğunu ancak bu köylerdeki okulların çoğunluğunun kapalı olduğunu belirten Şirin, "Köy okullarında atıl durumdaki eğitim materyallerini birleştirelim, gelecek nesillere toplumsal hafıza oluşturalım diye düşündük. Çünkü müzeler yaşayan tarihtir aynı zamanda. Vatandaşlarımızdan da ellerinde bulunan ve tarihi değeri olan eğitim envanterlerini bize getirmelerini talep ediyoruz. Bunları müzemizde sergilemek istiyoruz." dedi.

Bugüne kadar 5 okula gittiklerini anlatan Şirin, şöyle devam etti:

"Mezun olan vatandaşlarımızın geçmişlerini bulabileceği sınıf geçme, günlük yoklama, diploma kayıt defterleri var ki bunlarda vatandaşların kendi fotoğrafları da bulunuyor. Müzenin kurulmasıyla insanlar hem ders notlarını hem kendi çocukluk yıllarına ait fotoğrafları hem de arkadaşlarının fotoğraflarını bulabilecekler. Bu çalışmayı ilginç kılan şeylerden biri de diploma kayıt defterleri. Gittiğimiz köylerde 1954 yılına kadar uzanan kayıtlar var. Diploma kayıt defterleri, izin kağıtları... Kayıt defterinde bugünün nesli belki anneannesi, babaannesi, dedesi, teyzesinin fotoğrafını bulacak. Bu da onlar için ayrı bir mutluluk olacak. Bunları toplayalım, kaybolmasın dedik. Daday'ın eğitim tarihini gelecek nesillere aktarmak için ekibimizle çalışıyoruz."

Şirin, yaz ayları boyunca kapalı durumdaki 30 okulu daha ziyaret edeceklerine işaret ederek, "Gittiğimiz okullarda müzemizde kullanabileceğimiz masalar, sıralar, eski sobalar, tahtalar, tepegözler, eski kitaplar bulduk. Temmuz, ağustos boyunca envanter çalışmamız sürecek. Eylül, ekim aylarında da müzemizi oluşturacağız. Müzenin bölümlerinden biri, geçmişe uygun olarak dizayn edilen bir sınıf olacak. 1950'li, 1960'lı yılların sınıfı olacak. İsteyenler gelip burada fotoğraf çektirebilecek. Bir bölümünde de eğitim materyalleri olacak." ifadelerini kullandı.