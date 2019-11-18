Kastamonu'da orman yangını

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalaycı köyü Güllüce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ile köylüler yangına müdahale etti.

Arazinin engebeli olması nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.