Kastamonu'da orman yangını - Son Dakika

KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde 4 noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle 3 noktada yangın kontrol altına alındı. Bir bölgede devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde ormanlık alanda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre illerden 10 arazöz, 2 dozer, 2 greyder, 4 su ikmal aracının yanında, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve orman yangın işçilerinden oluşan 100 personel müdahale etti. Gece saatlerinden bu yana devam eden çalışmalar sonucu 4 bölgede başlayan yangın, 3 noktada kontrol altına alındı. Diğer bölgede devam eden yangına müdahale ise güçlükle yürütülüyor. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Ankara ve Balıkesir'den helikopter desteği istendi. Bu bölgede yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.