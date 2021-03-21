KASTAMONU - Ormancılar yanan alanlara yeniden "can vermek" için çalışıyor - Son Dakika

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde geçen yıl yaklaşık bin hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinin eski haline kavuşturulması için çalışma yürütülüyor.

Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda geçen yıl eylül ayında çıkan ve 2 günde söndürülebilen yangında yaklaşık bin hektar alan zarar gördü.

Bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ilk olarak bölgede ne kadar ağaç yandığını belirlendi, ardından yanan ağaçlar kesilmeye başlandı.

Kesim işleminin tamamlanmasının akabinde toprak işlenip fidan dikimine uygun hale getirilecek.

"Burayı da en kısa sürede eski haline getireceğiz"

Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü Karatepe İşletme Şefi Asuman Çelikbaş, AA muhabirine, yangının yaralarını sarmak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Bölgede titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Çelikbaş, "Önce işletme şeflerimiz ve mühendislerimizden oluşan bir ekip oluşturduk. Bu ekipler damgalama işlemini tamamladı. Damga bittikten sonra temizleme çalışması başlatıldı." dedi.

Çelikbaş, bölgede kesim işleminin devam ettiğini belirterek, "Ardından burayı tekrar yeşillendireceğiz. Bir orman mühendisinin gayesi yeşil vatandır. Burayı da en kısa sürede eski haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

Kesimde çalışan Eyüp Şimşek ise çok büyük bir alanın yandığına işaret etti. Bölgede 1957 yılında yine yangın çıktığına değinen Şimşek, şunları kaydetti:

"O zamanlar çocuktum. Bu ormanı kendimiz elimizle diktik ama 2020'de tekrar yandı. Gözümüz gibi bakıp koruduk, bu zamana getirdik ama yine yanmasına mani olamadık. Bizim ekmek teknemizdi. Kesimde çalışan kaç köyün insanı buradan ekmeğini kazanıyordu. Evimiz yansaydı bu ormanın geliri 2 senede bu evleri yeniden yapardı. Bu orman bu hale 60 yılda geldi. Şimdi 60 yıl işimiz kalmadı."

Çalışanlardan Sabri Şahin de yangının bölgeye çok büyük zararı olduğuna dikkati çekerek, "Bir an önce yeniden yeşillendirelim diye çabalıyoruz. Buralar yeşersin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Şu an kesimini yapıyoruz. Temizlendikten sonra dikim olacak." diye konuştu.