Kastamonu'da ormanda çıkan yangın, 4 ev ve 4 samanlığı da kül etti - Son Dakika

Kastamonu'da ormanda çıkan yangın, 4 ev ve 4 samanlığı da kül etti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Derekaraağaç köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerine sıçradı. Orman yangını nedeniyle tedbiren boşaltılan Derekaraağaç köyüne bağlı Tekeoğlu Mahallesinde 4 ev ve 4 samanlık tamamen yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç Köyü Dumanlı Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle giderek büyüyen yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Orman yangının yerleşim yerlerine ulaşması üzerine Derekaraağaç Köyüne bağlı Tekeoğlu Mahallesi boşaltıldı. Orman yangını, kontrol altına alınamayınca Tekeoğlu Mahallesine sıçradı. Tekeoğlu Mahallesinde 4 ev ve 4 samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Şu ana kadar 20 hektarlık bir orman arazinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirlenirken, yangın söndürme çalışmalarına Organ Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı ve helikopteri de destek veriyor.

Halen devam eden yangına Kastamonu ve Taşköprü başta olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ve arazözler sevk edildi.