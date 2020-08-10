Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangını köylüler söndürdü - Son Dakika

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Çaybükü köyünde ormanlık alanda çıkan yangını köylüler büyümeden söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Çaybükü köyü Yayla Mahallesi'nde çıkan yangında köylüler, ellerine aldıkları kovalarda yangına müdahale etti. Köy sakinleri, ellerine aldıkların kovalarla köyün çeşmesinden su doldurarak, alevlerin üzerine doğru attı. İtfaiye ekipleri yangın yerine gelene kadar ellerinde kovalarla yangına müdahale eden köylüler, yangının büyümesinin önüne geçti.

Ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek müdahale etmesiyle söndürüldü. Yangına Küre ve Devrekani Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti. - KASTAMONU