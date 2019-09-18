Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı
1 saat önce
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alınabildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:00 Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alınabildi.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Yalçın köyü Kadıköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yanına Cide Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahalede bulundu. Bölge halkının da destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.
(İHA)
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