Kastamonu'da ortaokul öğrencileri imza günü düzenledi
3 saat önce
Vali Aydın Arslan Ortaokulu öğrencileri tarafından çıkarılan "Eşsiz Hazine-2 Değerler Sandığı" kitabı için imza günü düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:06 Kaynak: AA
Vali Aydın Arslan
Ortaokulu öğrencileri tarafından çıkarılan "Eşsiz Hazine-2 Değerler Sandığı" kitabı için imza günü düzenlendi.
Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte 117 öğrenci tarafından yazılan ve Kastamonu
Belediyesinin katkılarıyla basılan Eşsiz Hazine-2 Değerler Sandığı isimli kitapları öğrenciler imzaladı. Okul Müdürü
Cemalettin Çınar
, öğrencilerin yazma serüveninin üç yıl önce başladığını belirterek, "Birincisi bir hilal uğruna şiir kitabıydı. İkincisi eşsiz hazine-1 kitabı idi. Bu yıl da değerlerimizi daha iyi özümsemek, yaşamak ve gelecek nesillere aktarmak için değerlerimiz içerikli deneme hikaye şiirlerden oluşan 117 öğrencimizin eser yazdığı bir kitap meydana getirdik. Belediye Başkanlığının desteğiyle çıkarılan kitap Türkçe öğretmenlerimizin rehberliğinde yazıldı ve bugün de imza günü düzenliyoruz." dedi.
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