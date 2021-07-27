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Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı

27.07.2021 09:17
Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı, System.String[]

KASTAMONU'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.

KASTAMONU'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu'dan Daday arasındaki yolun Gölköy mevkisinde meydana geldi. Kastamonu'dan Daday ilçesine memur taşıyan Taner Okudan yönetimindeki 37 HD 620 plakalı servis otobüsü, sürücünün ismi öğrenilemeyen 31 SN 088 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma nedeniyle otobüs şarampole devrilirken, otomobil de yol kenarına savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü ile otobüste bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı
Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı
Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı
Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı
Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı

Kastamonu, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı - Son Dakika


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