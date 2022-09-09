Kastamonu'da otobüs ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da otobüs ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

09.09.2022 20:06
Kastamonu'da otobüs ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Kastamonu'da otobüs ile traktörün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otobüs ile traktörün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Taşköprü ile Hanönü ilçeleri arasındaki Kıvrımyokuşu mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen Kamil Koç firmasına ait 48 DG 966 plakalı yolcu otobüsü ile 37 ED 523 plakalı traktör çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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Son dakika haber | Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı Son dakika haber | Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı Son dakika haber | KASTAMONU'DA TRAKTÖR İLE OTOBÜS ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI Son dakika haber | KASTAMONU'DA TRAKTÖR İLE OTOBÜS ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI
Kaynak: AA

Kastamonu, Kamil Koç, Hanönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da otobüs ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da otobüs ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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