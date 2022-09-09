Kastamonu'da otobüs ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Taşköprü ile Hanönü ilçeleri arasındaki Kıvrımyokuşu mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen Kamil Koç firmasına ait 48 DG 966 plakalı yolcu otobüsü ile 37 ED 523 plakalı traktör çarpıştı.

Kastamonu 'da otobüs ile traktörün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Kamil Koç, Hanönü, Güncel, Son Dakika

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