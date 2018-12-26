Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Otomobil Ağaca Çarptı 1 Ölü, 2 Yaralı

Kastamonu'da Otomobil Ağaca Çarptı 1 Ölü, 2 Yaralı

51 dakika önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kaza da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kaza da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Taşköprü ilçesinden Kastamonu'na giden Murat Türkmen yönetimindeki 37 LH 868 plakalı otomobil, Tekev mevkiine geldiğinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otomobilde bulunan yolculardan Satiye Türkmen ve Abdullah Türkmen araçtan fırlayarak yola savruldu. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Satiye Türkmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Murat Türkmen ve Abdullah Türkmen'in tedavilerinin devam ettiği, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:02 Kaynak: DHA

Taşköprü, Kastamonu, 3. Sayfa
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