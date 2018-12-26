Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kastamonu'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

9 dakika önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Murat Türkmen'in kullandığı 37 LH 868 plakalı otomobil, Kastamonu Taşköprü Karayolu Tekev mevkisinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Satiye ve Abdullah Türkmen, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Satiye Türkmen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:40 Kaynak: AA

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