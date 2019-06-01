Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Yusuf Kudu (31) yönetimindeki 34 JL 4566 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Tosya ilçesine bağlı Sapaca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak orta refüje ve bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Otomobilde bulunan Ahmet Salih Kudu (5) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ve otomobildeki Yahya (44), Edanur (20) ve Abdurrahman Kudu (15) ile Ercan Yucak (39) ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan D-100 kara yolunda yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluştu.
Ekiplerce yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu temizlenen yol, ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:43 Kaynak: AA
Tosya, Kastamonu, Güncel
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