Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı
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Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı

2 saat önce

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mustafa Gül yönetimindeki 34 BZ 1830 plakalı otomobil, Azdavay-Kastamonu kara yolu Yenimahalle Meydanı mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Murat Demirci, ambulansla Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:35 Kaynak: AA
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