Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Hidayet Poyraz yönetimindeki 16 UAG 67 plakalı otomobil, Suluca
köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Türkan Poyraz (45) ile oğlu Kerem Batın Poyraz (9) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekibince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan D-100 kara yolunda yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.
Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekiplerinin çalışmasının ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.