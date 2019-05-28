Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı
50 dakika önce
Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:16 Kaynak: AA
'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şükrü Şenol Paruğ'un (39) kullandığı 37 BL 144 plakalı otomobil, merkeze bağlı Hacımuharrem köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile beraberindeki Ayla Paruğ (35) ve Burak Erol
Paruğ (6) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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