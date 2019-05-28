Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı

50 dakika önce

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı, System.String[]
Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şükrü Şenol Paruğ'un (39) kullandığı 37 BL 144 plakalı otomobil, merkeze bağlı Hacımuharrem köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile beraberindeki Ayla Paruğ (35) ve Burak Erol Paruğ (6) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:16 Kaynak: AA
Kastamonu, Güncel
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