Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı
57 dakika önce
Kastamonu'nun Daday ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:11 Kaynak: AA
'nun Daday
ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Mustafa Demirci
(39) idaresindeki 37 AN 501 plakalı otomobil, İnciğez köyü Çiftlik
mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Nuriye (35) ve Tuğba Demirci (10) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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