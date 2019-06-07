Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı
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Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı

57 dakika önce

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun Daday ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mustafa Demirci (39) idaresindeki 37 AN 501 plakalı otomobil, İnciğez köyü Çiftlik mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Nuriye (35) ve Tuğba Demirci (10) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:11 Kaynak: AA
Mustafa Demirci, Daday, Kastamonu, Güncel
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