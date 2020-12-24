Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Devrekani Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki Beratcan İnal ve Şazimet İnal araçta sıkıştı.

Alınan bilgiye göre, Murat İnal'ın kullandığı 37 PF 979 plakalı otomobil, Şenlik Yolu Alçılar köyü yakınlarında devrildi.

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