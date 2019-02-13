Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Kastamonu'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

1 saat önce

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı, System.String[]
Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Aziz Alptekin'in (54) kullandığı 37 HE 552 plakalı otomobil Kastamonu- Karabük kara yolu Balçıkhisar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Sürücü ile otomobilde bulunan Ramazan Alptekin, Melek Alptekin ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:21 Kaynak: AA

Balçıkhisar, Karabük, Kastamonu, Güncel
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