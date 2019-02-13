Kastamonu'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
1 saat önce
Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kastamonu
'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Aziz Alptekin'in (54) kullandığı 37 HE 552 plakalı otomobil Kastamonu- Karabük
kara yolu Balçıkhisar
köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Sürücü ile otomobilde bulunan Ramazan Alptekin, Melek Alptekin ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:21 Kaynak: AA
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