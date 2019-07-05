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Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 kişilik aile yaralı

24 dakika önce

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen otomobildeki sürücü ve eşi ile 3 çocuğu yaralandı.

Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 kişilik aile yaralı, System.String[]
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen otomobildeki sürücü ve eşi ile 3 çocuğu yaralandı. 
Kaza, öğle saatlerinde, Kastamonu- Tosya yolunda meydana geldi. Şaban Özdemir (42) yönetimindeki 37 KE 817 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü Şaban Özdemir ile araçtaki eşi Satı (42), çocukları Nurbanu (10), Zafer (14) ve Mücahit Özdemir (16) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:09 Kaynak: DHA
Şaban Özdemir, Kastamonu, Tosya, Güncel
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