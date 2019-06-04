Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı
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Kastamonu'da lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:31 Kaynak: AA
'da lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Şakir Çakmak idaresindeki 55 JV 732 plakalı otomobil Taşköprü Hanönü
kara yolunun Akçasu köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü, sürücünün eşi Hakime Çakmak ile çocukları Havvanur, Hilal ve Hakan Çakmak hafif yaralandı.
Yaralılar ambulansla Hanönü Toplum Sağlığı Merkezine kaldırıldı.
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